NBA Three-Point Contest, annunciati i partecipanti: sorpresa Damian Lillard

La NBA ha annunciato i 6 giocatori che parteciperanno al Three-Point Contest in programma il 14 febbraio, durante l’All-Star Saturday. La sorpresa più grande è sicuramente la presenza di Damian Lillard, vincitore delle edizioni del 2023 e del 2024, ma ancora indisponibile per essersi rotto il tendine d’Achille lo scorso aprile.

Oltre a Lillard, ci saranno Tyrese Maxey, Devin Booker, Donovan Mitchell, Jamal Murray, Bobby Portis, Norman Powell e il rookie Kon Knueppel, che recentemente ha stracciato il record NBA per minor numero di partite (15) per raggiungere le 50 triple segnate in carriera.

Ieri la NBA aveva presentato anche i 4 partecipanti allo Slam Dunk Contest e le squadre dello Shooting Stars, la competizione che sostituisce lo Skills Challenge.