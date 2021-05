La leggenda dei San Antonio Spurs, Tim Duncan, è un uomo di poche parole, ma ieri notte, prima della sua proclamazione nell’NBA Hall of Fame, non ha potuto fare a meno di dire molto sulla grandezza dell’icona dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant.

Tim Duncan ha riflettuto sulle sue battaglie con Kobe Bryant in NBA e ha rivelato come il defunto fenomeno dei Lakers abbia tirato fuori il meglio di lui. Come ha condiviso la leggenda dei San Antonio Spurs, dovevi sempre essere preparato ed essere al meglio dall’inizio alla fine quando giocavi contro il Black Mamba.

“Dovevi sempre essere al meglio e dare il meglio dall’inizio alla fine quando giocavi contro Kobe Bryant”.

Tim Duncan on facing Kobe Bryant 🙏🏽

