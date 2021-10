NBA Top 75: la commozione di Durant per l’inserimento nella lista speciale

La superstar dei Brooklyn Nets, Kevin Durant, non ha potuto fare a meno di sorridere quando di recente gli è stato chiesto di commentare l’inserimento nella prestigiosa lista NBA dei migliori 75 giocatori di sempre.

KD nell’intervista dopo la vittoria per 104 a 90 dei Brookltn Nets contro gli Washington Wizards di quest notte ha sfoggiato un sorriso enorme sul suo volto non appena l’argomento è entrato nel vivo e ha anche rivelato un sogno che si porta dentro da ben 25 anni:

"Respect is what you play for."

