I Toronto Raptors non stanno vivendo una stagione estremamente positiva, ma sicuramente migliore della scorsa: in zona Playoff, settimi ad Est con un record di 28-23. Per il finale di RS potrebbero cercare qualche rinforzo alla trade deadline, sfruttando il pesante contratto di Goran Dragic, utilizzato solo 5 volte in questa stagione e attualmente lontano dalla squadra. Il playmaker sloveno, quasi 36 anni, è nell’ultimo anno di contratto e percepisce 19.4 milioni di dollari. Una cifra che potrebbe far gola a diverse squadre, che con la sua acquisizione libererebbero quasi 20 milioni dal salary cap in estate. Uno dei rumors legati ai Raptors nelle ultime ore riguarda il “nostro” Danilo Gallinari, anche lui possibile partente dagli Atlanta Hawks.

Gallinari ha un contratto simile a quello di Dragic a livello salariale (20.4 milioni di dollari, più un altro anno garantito solo per 5 milioni di dollari se verrà tagliato entro il 29 giugno). Secondo HoopsHype, i due contratti potrebbero fare percorsi inversi. Il Gallo in questa stagione sta mantenendo 10.2 punti e 4.4 rimbalzi uscendo dalla panchina.

Altri giocatori sul taccuino di Toronto, riguardano il reparto lunghi dove i canadesi sono effettivamente debolucci. I nomi fatti da HoopsHype in questo caso sono quelli di Jusuf Nurkic, Jakob Poeltl, Myles Turner, Robert Williams e Nic Claxton.