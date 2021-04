NBA – Toronto Raptors, Gary Trent Jr nella storia: 44 punti con più del 100% al tiro

Prestazione pazzesca per Gary Trent Jr, arrivato ai Toronto Raptors poche settimane fa, nella vittoria 115-135 sui Cleveland Cavaliers.

L’ex Portland ha segnato 44 punti tirando 17/19 dal campo con un incredibile 7/9 da dietro l’arco. Una prestazione che lo porta a un clamorosa 108,3% di percentuale reale, la statistiche che tiene in conto il maggior peso dei tiri da tre punti.

Trent Jr.’s true shooting percentage tonight was 108.3%, which ranks second among 40-point games in the @Stathead database: https://t.co/OHr8wNybS3

Klay Thompson’s 110% when he had 44 points on 17-of-20 shooting with no free throws remains atop the list. https://t.co/xjQRKb7zY8

— Kevin Pelton (@kpelton) April 11, 2021