NBA trade deadline: tutti gli affari conclusi nelle ultime battute

Una trade deadline infuocata con tantissime operazioni dell’ultimo minuto, in grado di infuocare il mercato NBA. Spicca il passaggio di Nicolò Melli ai Dallas Mavericks insieme a JJ Redick, mentre a New Orleans sono andati James Johnson e Wes Iwundu. Resta ai Pelicans, invece, Lonzo Ball, fra le point guard più cercate nelle ultime settimane.

Poco istanti prima del gong Victor Oladipo ha lasciato Houston per accasarsi ai Miami Heat, al suo posto ai Rockets sono andati Kelly Olynyk, Avery Bradley e una scelta. La franchigia della Florida ha preso anche Nemanja Bjelica da Minnesota, cedendo ai Timberwolves sia Moe Harkless sia Chris Silva.

Tre diverse operazione per gli Orlando Magic: Nikola Vucevic ai Chicago Bulls in cambio di Otto Porter Jr, Wendell Carter Jr e due chiamate al primo turno; Evan Fournier ai Boston Celtics per due scelte; Aaron Gordon ai Denver Nuggets per Gary Harris, RJ Hampton e una pick al primo turno. I Nuggets hanno preso anche JaVale McGee da Cleveland, cedendo ai Cavaliers Isaiah Hartenstein e due scelte del secondo turno.

Trade a tre fra New York, Oklahoma City e Philadelphia: ai Knicks Terrance arriva Ferguson; ai Thunder vanno Austin Rivers, Tony Bradley e due seconde scelte; i Sixers ottengono George Hill e Iggy Bradzeikis.

Scambio interessante anche fra Portland e Toronto: i Trail Blazers prendono Norman Powell e mandano in Canada il duo Gary Trent Jr – Rodney Hood. Salta, invece, l’altra grande trade che avrebbe coinvolto i Raptors: non va in porto il passaggio di Kyle Lowry ai Lakers.

A Los Angeles arriva una point guard, è l’ex gialloviola Rajon Rondo che va ai Clippers che cedono Lou Williams agli Atlanta Hawks.

Doppia uscita per i Golden State Warrrios: Brad Wanamaker agli Charlotte Hornets, Marquese Chriss ai San Antonio Spurs. I texani, a loro volta, hanno rescisso il contratto con LaMarcus Aldridge che ora potrà accordarsi con qualsiasi squadra (Miami Heat in pole position).

