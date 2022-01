In NBA si sta per concludere una trade che coinvolge Detroit Pistons e Denver Nuggets, con Bol Bol che finisce agli ordini di Dwane Casey e Rodney McGruder a fare il percorso inverso insieme ad una scelta del secondo turno 2022. Denver, che firmerà DeMarcus Cousins con un decadale, aggiungerà anche Davon Reed con un two-way contract, tagliando Petr Cornelie.

Bol Bol, nei suoi primi tre anni in NBA, ha giocato molto poco, mostrando qualche lampo da “freak” soprattutto in preseason e nel garbage time. Quest’anno il sudanese ha giocato 14 partite con 2.4 punti di media.

The Detroit Pistons are finalizing a deal to acquire l Denver Nuggets’ F Bol Bol for Rodney McGruder and a future second-round pick, sources tell ESPN.

