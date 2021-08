NBA – Tris di colpi per i Portland Trail Blazers

I Portland Trail Blazers hanno messo a segno tre colpi nelle prime ore di free agency.

Il più importante è il rinnovo di Norman Powell, arrivato da Toronto nel corso della passata stagione. Per lui un nuovo contratto quinquennale da 90 milioni di dollari complessivi.

Free agent G Norman Powell has agreed to a five-year, $90M deal to return to the Portland Trail Blazers, his agent Thaddeus Foucher of @Wasserman tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

In arrivo anche Cody Zeller che ha firmato per un anno, in modo tale da coprire almeno parzialmente lo spot di centro nel caso di addio di Jusuf Nurkic. Preso anche Ben McLemore, anche lui per un sola stagione, con un contratto da circa 2,5 milioni di dollari.

Free agent guard Ben McLemore has agreed to a deal with the Portland Trail Blazers, @KlutchSports CEO Rich Paul told @hoopshype. — Michael Scotto (@MikeAScotto) August 3, 2021