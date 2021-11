Continua il momento-no dei Sacramento Kings, che dopo il successo su Detroit ieri notte sono caduti in casa contro i Minnesota Timberwolves, 97-107. Al termine della gara, un furioso Tristan Thompson ha risposto ad un giornalista che aveva chiesto se, nelle difficoltà, coach Luke Walton potesse ispirarli. L’allenatore è oltretutto a rischio licenziamento visti i pessimi risultati, coi Kings undicesimi e sul 6-9.

Non c’entra coach Walton. Non mi serve un fot***o coach che mi ispiri. Non mi è mai servito e mai mi servirà. Il giorno che avrò bisogno di un coach che mi motiva sarà il giorno che mi ritirerò . Lo dirò anche ai miei compagni: non ci serve un coach che ci ispiri. Questa è la NBA. A nessuno dispiace per te. Non entreranno magicamente C-Webb [Chris Webber, ndr] e Mike Bibby da quella porta. Dobbiamo lavorare ogni giorno, migliorare, guardare i filmati e imparare dai nostri errori.

Tristan Thompson sounds off on the leadership on this Kings team and why inspiration shouldn’t come from the head coach. pic.twitter.com/4u9dqpoQih

— Matt George (@MattGeorgeSAC) November 18, 2021