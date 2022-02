Nelle scorse ore Tristan Thompson era stato accostato anche ai Los Angeles Lakers dell’ex compagno LeBron James, qualora fosse arrivato un buyout da parte degli Indiana Pacers. Al termine della gara vinta contro Washington di ieri notte, è stato coach Rick Carlisle ad annunciare alla stampa il buyout imminente del lungo arrivato ai Pacers alla trade deadline da Sacramento. Thompson, che proprio contro gli Wizards ha realizzato un season-high di 17 punti, lascerà dunque i gialloblu e firmerà fino al termine della stagione con i Chicago Bulls. Anche questa è stata una notizia annunciata da Carlisle in conferenza stampa, anticipando qualsiasi reporter.

I Bulls stanno avendo molti problemi di infortuni in questa stagione. All’appello di coach Billy Donovan al momento mancano Lonzo Ball, Zach LaVine (che dovrebbe tornare in campo per l’All Star Game), Alex Caruso e Patrick Williams. In questa stagione, Thompson sta mantenendo 6.3 punti e 5.3 rimbalzi di media.

