NBA – Tutta la delusione di Chris Paul che non molla: “Il ritiro? Non ci penso proprio”

Chris Paul è il più grande deluso di queste Finals. CP3, nella fase finale della sua carriera, forte di un vantaggio di 2-0 nella serie con i suoi Phoenix Suns, ha visto poi i Milwaukee Bucks rimontare e vincere il titolo.

Una delusione fortissima per Paul che nella conferenza gara post partita ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di smettere, assicurando che proverà di nuovo a vincere.

È vero che abbiamo fatto una grandissima stagione ma questa sconfitta è durissima da digerire, fa malissimo e lo farà per tanto tempo. Non esistono vittorie morali per me, oggi ho capito solo che devo tornare in palestra e lavorare per continuare a migliorarmi. Ci vorrà tempo per smaltire questa delusione ma non ho nessuna intenzione di ritirarmi, non ci ho mai pensato.