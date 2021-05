Un paio di settimane fa aveva fatto storcere in naso la decisione arbitrale di espellere Boban Marjanovic per un fallo, chiaramente non intenzionale e nemmeno violento, su Jordan Poole durante una gara tra Dallas e Golden State. Non che abbia fatto grande differenza: i Mavericks hanno comunque vinto quella partita piuttosto nettamente.

La gentilezza di Marjanovic è però nota e il centro serbo ha voluto in qualche modo scusarsi. Ormai un paio di settimane fa Poole ha ricevuto un pacco con un biglietto: “Jordan, qui dentro c’è un Big Blanket, spero aiuti la tua testa”. Marjanovic ha inviato letteralmente una “grande coperta” al giocatore degli Warriors. Il video è stato “scoperto” dal mondo NBA solo in queste ore, nonostante fosse online sul profilo del brand dal 28 aprile.

Un mossa di marketing, visto che Boban Marjanovic è sponsor proprio di Big Blanket, ma allo stesso tempo anche un gesto di grande gentilezza nei confronti di Poole, nonostante come detto il fallo non fosse per nulla cattivo.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.