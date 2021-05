NBA – Tutti i tiebreakers in vista del Draft: sorpasso Thunder e Magic

Nelle scorse ore la NBA, tramite un’estrazione casuale, ha determinato l’ordine di “arrivo” delle squadre per il prossimo Draft con i tiebreakers. Ha cioè rotto le situazioni di parità di record, per determinare le percentuali esatte di avere una certa scelta tra le franchigie presenti in questa griglia.

I più fortunati sono stati probabilmente gli Oklahoma City Thunder, che si sono posizionati quarti contro i Cleveland Cavaliers quinti. Entrambe le franchigie avranno il 45% di probabilità di scegliere in Top 4, ma OKC avrà una scelta più alta dei Cavs se entrambe non dovessero rientrarvi. Allo stesso modo gli Orlando Magic hanno vinto il tiebreaker con Sacramento Kings e New Orleans Pelicans per le scelte #8, #9 e #10. Orlando, che già possiede la sua scelta (terza in griglia), avrà infatti anche quella dei Chicago Bulls dalla trade di Vucevic.

Altri tiebreakers erano quelli tra Charlotte e San Antonio per l’11° scelta (vinto dagli Hornets) e quello tra New York e Atlanta per la 19° (vinto dai Knicks).

Questo l’ordine definitivo della griglia, la Lottery che determinerà chi sceglierà per primo, chi per secondo e così via avrà luogo il 22 giugno. Il Draft sarà invece il 29 luglio, dopo la fine dei Playoff.

Updated pre-lottery order: 1. Houston

2. Detroit

3. Orlando

4. Oklahoma City

5. Cleveland

6. Minnesota (to Golden State if not top-3)

7. Toronto

8. Chicago (Orlando if not top-4)

9. Sacramento

10. New Orleans

11. Charlotte

12. San Antonio

13. Indiana

14. Golden State — Jonathan Givony (@DraftExpress) May 25, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.