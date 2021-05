Alla vigilia dell’ingresso di Kobe Bryant nella Basketball Hall of Fame, diverse storie di ex compagni di squadra, allenatori e acerrimi rivali hanno fatto il giro del web. Una storia particolare su Kobe Bryant e Phil Jackson ha suscitato l’interesse del mondo NBA ed è stata raccontata dall’ex guardia dei Los Angeles Lakers, Tyronn Lue, che per inciso, ora è l’allenatore capo dei Los Angeles Clippers.

Tyronn Lue ha guardato con affetto al momento in NBA in cui Kobe rispose a Phil Jackson dopo che il coach dei Lakers criticò Bryant per una scarsa prestazione contro uno dei più grandi rivali di Los Angeles ai tempi, ovvero i Sacramento Kings. Secondo Lue, Jackson ha attaccato Bryant per aver scherzato con Doug Christie dei Kings, che a quel tempo era uno dei migliori difensori del campionato. A quanto pare, Kobe ha preso personalmente il rimprovero di Jackson e ha deciso di contraccare nel modo migliore che conosceva, cioè attraverso il suo gioco:

“La prossima partita che abbiamo giocato, ha chiuso con 42 punti e 17 rimbalzi”, ha ricordato Lue, tramite Vincent Carhietta di SI.com. “È entrato negli spogliatoi e ha detto: ‘Ecco, Phil’ “. Una giocata in pieno stile Kobe.

LEGGI ANCHE: Quell’ultimo scambio di messaggi fra Kobe Bryant e Michael Jordan

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.