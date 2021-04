NBA – Un dato che fa capire quanto gli Warriors dipendano da Steph Curry

Quest’anno Steph Curry ha saltato otto partite per infortunio e i Golden State Warriors ne hanno perse sette.

L’ultimo ko, quello fragoroso contro i Toronto Raptors, ha messo in evidenza quanto la squadra sia strettamente dipendente da Curry. Senza di lui Golden State ha perso in singola cifra contro Charlotte Hornets e Memphis Grizzlies, in doppia cifra con Phoenix Suns, Philadelphia 76ers, Sacramento Kings, Atlanta Hawks e appunto Raptors.

Se si sommano i passivi incassati nelle partite senza la loro stella, gli Warriors hanno accumulato un gap di 133 punti per una media di -16,62 per match.

Warriors have been outscored by 133 points in the 8 games Steph Curry has missed. — Brady Klopfer (@BradyKlopferNBA) April 4, 2021

Fonte: Clutch Points

