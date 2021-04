NBA – Un deluso Westbrook commenta l’ennesima sconfitta degli Wizards

Gli Washington Wizards hanno subito una sconfitta devastante per mano dei Toronto Raptors questa notte per 103 a 101. Russell Westbrook ha dato agli Wizards il vantaggio a 41 secondi dalla fine del quarto quarto, ma Gary Trent Jr., recentemente acquisito dai Raptors in NBA, ha segnato una tripla allo scadere del tempo dall’altra parte.

La sconfitta è la quarta di fila per gli Wizards, contribuendo al loro pessimo record di 17-32 e al 13° posto nella Eastern Conference. Dopo l’ennesimo insuccesso, Westbrook si è guardato dentro cercando di spiegare la loro difficile situazione (tramite Fred Katz di The Athletic).

“Sto solo cercando di leggere il gioco, prendere le decisioni giuste, almeno provarci. Non prendo sempre le decisioni giuste, ma finché i miei sforzi sono nel posto giusto, posso convivere con i risultati”.

Le impressionanti prestazioni statistiche di Westbrook in questa stagione NBA hanno fatto ben poco per ispirare buoni risultati per gli Wizards fino ad ora. Sta facendo una media di una tripla doppia per la quarta volta nella sua carriera, ma le vittorie sono state poche. Contro i Raptors, l’ex MVP ha chiuso con 23 punti, 14 rimbalzi e 11 assist.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.