NBA – Un felicissimo Melli commenta la partenza in quintetto con Dallas

Nicolò Melli è da poco un giocatore NBA dei Dallas Mavericks ma si è già conquistato il quintetto. In fondo è stato un percorso abbastanza semplice per Melli perché è subito entrato in rotazione ed era normale e auspicabile che sarebbe partito in quintetto vista l’assenza di Maxi Kleber.

I Dallas Mavericks hanno sempre vinto da quando il ragazzo italiano nativo di Reggio Emilia è stato scambiato insieme a JJ Redick dai New Orleans Pelicans. Ecco le parole di Melli nel post partita:

“Sono nel posto giusto e nel momento giusto. Giocare con questa squadra è davvero facile, mi hanno accolto sin da subito in maniera clamorosa. Speriamo che sia solo l’inizio di un viaggio meraviglioso”. “Ho scoperto questa mattina che sarei partito in quintetto quando hanno comunicato che Maxi Kleber non sarebbe stato della partita. E niente, non mi hanno detto nient’altro, erano sicuri he avrei dato il mio contributo e basta”.

Non solo Melli è rimasto soddisfatto della sua prestazione di questa sera perché anche il leader dei Mavs, Luka Doncic, ha fatto i complimenti all’italiano, come potete leggere qui. Indubbiamente questa si è trattata di una serata molto importante per la carriera del reggiano, che ha dimostrato al mondo NBA di poter essere a tutti gli effetti un giocatore NBA, cosa che in molti avevano messo in dubbio.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.