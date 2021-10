NBA – Un grande ex svela il segreto della vittoria del titolo dei Golden State Warriors nel 2017

Matt Barnes è stato un componente molto importante dei Golden State Warriors nel 2017.

In quella stagione gli Warriors hanno battuto alle Finals i Cleveland Cavaliers di LeBron James, potendo contare su un roster stellare con i vari Curry, Thompson e Durant.

Barnes ha parlato del segreto che ha portato quella squadra a vincere l’anello.

Ognuno ha messo da parte il suo ego perché l’obiettivo era vincere. Avevamo una grandissima potenza di fuoco e tante stelle ma contava solamente la vittoria. C’erano delle partite in cui sembrava che non stessimo spingendo al massimo ma alla fine vincevamo di 30, ogni volt c’era una protagonista diverso. Non ho mai visto una chimica di squadra così perfetta nel corso della mia carriera.