I Golden State Warriors hanno battuto i Chicago Bulls per 119 a 93 a seguito di un’altra prestazione infernale di Steph Curry. I tifosi all’interno del Chase Center hanno vissuto una notte storica in cui Curry è diventato il leader di tutti i tempi dell’NBA per triple realizzate: stagione regolare e playoff insieme.

La superstar degli Warriors ha giocato una spanna sopra tutti, segnando 40 punti con 9 bombe a referto. Questa è stata la 36a partita in cui Curry ha scritto almeno 9 triple, ampliando il divario già enorme tra lui al numero 1 e 2 James Harden e Damian Lillard e dimostrando che è il miglior tiratore di sempre in NBA.

Games with 9+ threes in NBA history: 36 — Steph Curry

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9 — James Harden, Damian Lillard

8

7 — Klay Thompson pic.twitter.com/YzMjCwZbch — StatMuse (@statmuse) November 13, 2021

Curry è già considerato il più grande tiratore di sempre nell’NBA. Ma per quei pochissimi che ancora non sono d’accordo su questa affermazione, ancora una volta il playmaker dei californiani ha risposto loro sul campo.

La cosa incredibile è che siamo certi che il livello di basket di Steph Curry possa solo migliorare con Klay Thompson al suo fianco. I due hanno dato spettacolo nei tanti anni insieme e hanno voglia di continuare a darne ancora per moltissimo tempo. Non vediamo l’ora che arrivi Natale così da rivedere finalmente sullo stesso parquet gli Splash Brothers.

Leggi anche: L’ex coach di Curry: “Dovrebbe diventare Presidente degli USA!”