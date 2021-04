NBA – Un sito di cam per adulti ha fatto un’offerta a Paul Pierce

È notizia delle scorse ore il licenziamento di Paul Pierce da parte di ESPN, dopo che la leggenda dei Boston Celtics era apparsa in una sua diretta Instagram ubriaco durante una festa con gioco d’azzardo e spogliarelliste. Sebbene il licenziamento sia senza dubbio una svolta negativa per Pierce, che aveva ancora qualche anno di contratto, gli ha dato anche una iniezione di popolarità.

Il sito di cam per adulti CamSoda ha fatto nelle scorse ore un’offerta a Paul Pierce: 250.000 dollari per avere uno show “a luci rosse” sulla loro piattaforma. Daryn Parker, vicepresidente dell’azienda, ha specificato che sul loro sito Pierce potrebbe avere tutte le ballerine esotiche che twerkano che vuole.

Adult site @CamsodaCom sent letter to Paul Pierce offering him a $250,000 following him parting ways with ESPN on Monday Afternoon. #BleedGreen #BrooklynTogether #ClipperNation #DCAboveAll Letter to Paul Pierce below. pic.twitter.com/62MeC27ZDm — Landon Buford (@LandonBuford) April 6, 2021

Non è la prima volta che CamSoda si approccia al mondo NBA nell’ultimo periodo. In occasione dell’ultimo All Star Game, lo stesso sito di cam aveva fatto una proposta a James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving per offrire uno show di spogliarello, visto che i giocatori erano obbligati a rimanere in hotel.

