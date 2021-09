È uno sforzo comune, quello per convincere Kyrie Irving a vaccinarsi contro il Covid-19. La stella dei Brooklyn Nets è uno dei “No Vax” della NBA, anche se secondo alcune fonti alla fine si sottoporrà alla dose, convinto dall’amico Kevin Durant. Al momento Irving si sta allenando con la squadra perché i Nets stanno svolgendo il training camp a San Diego. Appena torneranno a Brooklyn, se non sarà vaccinato, per legge il playmaker non potrà allenarsi né giocare le partite casalinghe, per le quali non verrà pagato.

Nelle scorse ore un sito per adulti, StripChat, tramite una nota ufficiale ha offerto ad Irving un abbonamento VIP a vita per i propri servizi. Irving potrà guardare gli show delle modelle in cam e contattarle privatamente, oltre a questo avrà garantiti degli show privati dalle modelle che vorrà. L’unica cosa che il giocatore dovrà fare per guadagnarselo sarà vaccinarsi. “Sappiamo che la comunità scientifica e la NBA non sono state in grado di offrirti tutto il necessario per farti vaccinare, ma pensiamo di poter avere la cosa che potrebbe convincerti” ha scritto Max Bennett, vicepresidente di StripChat, a Kyrie Irving nel comunicato.