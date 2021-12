Con i Los Angeles Lakers non è andata bene, ma come previsto Isaiah Thomas non ci ha messo molto tempo a trovare un’altra occasione in una NBA falcidiata dal Covid-19. Il playmaker si è accordato con i Dallas Mavericks per un altro decadale, come riportato da Shams Charania.

Thomas si unirà a Dallas addirittura già questa notte, in trasferta a Sacramento. È la prima volta che IT indosserà la maglia dei Mavs. Il giocatore, 33 anni a febbraio, ha segnato 9.3 punti di media in 4 partite con i Lakers in questa stagione.

Free agent guard Isaiah Thomas plans to sign with the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Thomas is expected to join team in Sacramento tonight. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 29, 2021