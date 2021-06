Gli Utah Jazz sono sul 2-0 nella serie contro i Los Angeles Clippers: stanotte giocheranno la prima allo Staples Center, ma dovranno fare ancora a meno di Mike Conley. Il playmaker non ha giocato un minuto nelle prime due partite contro i Clippers a causa di uno stiramento muscolare e rimarrà out anche per Gara-3.

Utah Jazz say Mike Conley (mild right hamstring strain) is out for Game 3 tonight against the LA Clippers.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 12, 2021