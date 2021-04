NBA – Utah Jazz, Donovan Mitchell e la motivazione speciale per eguagliare Karl Malone

Donovan Mitchell è uno dei protagonisti assoluti della grande stagione degli Utah Jazz. La guardia con i suoi 26 punti di media a partita sta guidando la squadra al primo posto nella Western Conference con un record di 40-13.

Mitchell recentemente ha fatto registrare la terza gara consecutiva con almeno 35 punti a referto, eguagliando Karl Malone che era stato l’unico giocatore di Utah a riuscirci finora.

Mitchell ha segnato 41 punti nella sconfitta 117-113 contro i Phoenix Suns, poi ne ha messi 37 nella vittoria 122-103 contro i Portland Trail Blazers. Infine ne ha realizzati 42 nel successo 128-112 contro i Sacramento Kings, aggiornando il suo season-high.

Nel post partita il giocatore ha spiegato di aver tratto delle motivazioni extra da un episodio avvenuto in campo. In particolare si tratta di trash talking rivolto al compagno Joe Ingles.

Ho sentito un avversario insultare Joe che gli ha risposto a tono. Quando lui si arrabbia, io gli vado dietro e questo episodio mi ha fatto tirare fuori qualcosa in più. Era la cosa migliore che potesse succedere, fino a quel momento avevamo tirato male e sbagliato troppo in difesa. Per diventare la squadra che vogliamo essere ai playoff, è bene vincere partite come questa, essere riusciti a ribaltare questa situazione è una cosa estremamente positiva.