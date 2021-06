Brutta notizia per gli Utah Jazz a poche ore dalla prima gara di semifinale della Western Conference contro i Los Angeles Clippers.

È arrivata la notizia del mancato recupero di Mike Conley, che non riuscirà ad esserci nonostante abbia tentato fino all’ultimo. Il play aveva riportato uno stiramento al tendine del ginocchio destro mercoledì scorso, durante gara 5 contro i Memphis Grizzlies.

I Jazz erano riusciti ugualmente a chiudere la serie ma dovranno rinunciare a Conley per la prima gara contro i Clippers, in programma nella notte italiana fra martedì e mercoledì. Non è chiaro ancora se il giocatore riuscirà a recuperare per la seconda partita, prevista per venerdì.

In stagione Conley aveva già saltato 15 partite, divise in due momenti diversi, a causa di problemi proprio al ginocchio destro.

Fonte: ESPN

