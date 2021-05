Da parecchie settimane, quando veniva chiesto dell’argomento, Erik Spoelstra ha sempre glissato sull’infortunio al ginocchio di Victor Oladipo. Ora però è ufficiale: domani il giocatore si opererà e non tornerà in questa stagione, lo hanno annunciato i Miami Heat. Ennesimo problema fisico per Oladipo, arrivato a Miami alla trade deadline da Houston ma sceso in campo solo 4 volte con la nuova squadra.

UPDATE: Victor Oladipo has decided to undergo season-ending surgery on his right quadriceps tendon. The surgery will take place tomorrow in New York. There is no timetable for his return at this time.

— x – Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 12, 2021