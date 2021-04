NBA VIDEO: Irving regala spontaneamente soldi a un venditore ambulante

È difficile negare che la superstar dei Brooklyn Nets, Kyrie Irving, sia descritta dai media come un personaggio un po’ particolare. Anche se Kyrie stesso potrebbe essere in parte colpevole della sua immagine, questo non toglie che la guardia NBA dei Nets, Kyrie Irving, sia in realtà un bravissimo ragazzo, tanto da regalare dei soldi a un venditore ambulante.

Un video che sta facendo il suo giro su tutti i social media mostra Irving che distribuisce dei soldi a un mendicante qualsiasi a Chicago. Il gesto di Uncle Drew è stato a dir poco stupendo. Ecco il video riportato da Bleacher Report:

Kyrie’s a real one for this 👏 (via z1yadahmed/IG, egforeigns) pic.twitter.com/KXemBtMqlL — Bleacher Report (@BleacherReport) April 6, 2021

Questa non è una trovata pubblicitaria di Irving. La guardia NBA dei Nets Kyrie Irving non è esattamente un beniamino dei media, ma questo non ha nulla a che fare con il fatto che spesso fa di tutto per aiutare chi è nel bisogno, come nel caso del venditore ambulante. Non siamo sicuri di quanti soldi abbia dato al ragazzo nel video, ma probabilmente sono stati sufficienti per aiutare la sua famiglia a cavarsela per qualche giorno. Complimenti Uncle Drew, hai fatto davvero un gesto nobile!

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.