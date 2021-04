Per la star in pensione Vince Carter, la posizione nell’NBA è chiara: i Brooklyn Nets sono la squadra da battere in questa stagione 2020-21. Dopo aver visto Kevin Durant e i Nets sconfiggere gli Charlotte Hornets venerdì per 130 a 115, Carter si è detto ancora più convinto che la squadra di Brooklyn avesse tutte le carte in regola per vincere l’NBA.

“In questo momento, sono la squadra da battere”, ha detto Carter su SportsCenter, per Forbes. “Per me sono i favoriti in questo momento solo per tutto il talento che hanno. Hanno stelle, hanno MVP, hanno Kevin Durant, hanno James Harden, hanno Kyrie Irving”.

Anche se Carter non sta chiudendo la porta alle altre squadre NBA, ha sottolineato che il livello di talento dei Brooklyn Nets, specialmente quando sono sani, è semplicemente troppo grande per artisti del calibro di Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers e Los Angeles Lakers. Ha anche inviato un avvertimento ai campioni in carica, sottolineando che Brooklyn non ha nemmeno giocato molto con una formazione al top.

Naturalmente poi ai playoff sarà tutto un altro mondo ma è impossibile non pensare che i Brooklyn Nets non siano tra i favoriti per l’NBA, come detto da Vince Carter.

