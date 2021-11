Anthony Davis ha provato a superare un mal di stomaco prima della partita contro i Portland Trail Blazers ma alla fine la superstar dei Los Angeles Lakers è stata costretta a uscire dalla gara dopo soli sette minuti di gioco, come detto anche da coach Vogel. Alcuni fan sono stati pronti a giudicare AD e il suo essere poco incline ai problemi fisici ma, a quanto pare, Davis era in realtà in pessime condizioni prima della palla a due.

Secondo l’allenatore dei Lakers, Frank Vogel, Anthony Davis ha vomitato quattro volte prima dell’inizio della partita:

Frank Vogel ha detto che Anthony Davis gli ha detto che “il pollice sembrava abbastanza a posto per poter, poi è andato e ha vomitato nella parte posteriore”. Davis ha vomitato quattro volte prima di giocare, ha detto Vogel.

Sfortunatamente per la stella dei Lakers, ha contratto una gastroenterite allo stomaco e, nonostante abbia fatto del suo meglio per essere in campo, Davis non è riuscito a raccogliere abbastanza forza per farlo. Inutile dire che non ci sarebbe stata nessuna ripetizione del famoso gioco con l’influenza di Michael Jordan per AD. Un po’ perché stava davvero male e un po’ perché il momento storico non permette certe cose. Non so se ci siamo spiegati.

