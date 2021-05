I Golden State Warriors quasi sicuramente si qualificheranno per il Play-in, ma potrebbero dover sudare ancora un po’. Per 1-2 settimane dovranno infatti fare a meno di Kelly Oubre Jr, assente già da una decina di giorni. Il giocatore ha un infortunio al polso sinistro per il quale c’era il pericolo che si dovesse operare. In quel caso la sua stagione si sarebbe conclusa anzitempo. Fortunatamente per Golden State, Oubre Jr non si opererà ma sarà disponibile per il Play-in ed eventuali Playoff.

Golden State Warriors swingman Kelly Oubre Jr. will not require surgery on his ailing left wrist and is expected to be sidelined 1-2 weeks, league sources tell Yahoo Sports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 6, 2021

In questa stagione, la sua prima con i californiani, Oubre Jr sta segnando 15.4 punti di media. Gli Warriors attualmente sono noni ad Ovest con un record di 33-33 e 3 gare di vantaggio su New Orleans, undicesima.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.