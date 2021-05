NBA – Washington Wizards ai playoff, coach Scott Brooks svela il segreto di Russell Westbrook

Gli Washington Wizards hanno strappato l’ultimo posto utile per i playoff nella Eastern Conference grazie alla netta vittoria (142-115) sugli Indiana Pacers.

Assoluto protagonsita, neanche a dirlo, Russell Westbrook con una prova da 18 punti, 15 assist e 8 rimbalzi. Westbrook, dopo aver ricevuto l’investitura da parte di Rasheed Wallace, si è preso anche i complimenti del suo allenatore, Scott Brooks.

Amo Russell Westbrook con tutto me stesso. Rispetto agli altri ha un grande vantaggio che voglio far sapere a tutti: dà sempre tutto quello che ha. È un campione, a volte si innervosisce ma dà sempre il massimo in ogni partita. Qualche mese fa fece un discorso alla squadra dicendo che non avrebbe mai rinunciato ai playoff. Ha mantenuto quella promessa.