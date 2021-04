NBA – Washington Wizards, mai così bene dai tempi di Michael Jordan

Momento estremamente positivo per gli Washington Wizards. La franchigia della capitale è riuscita a cogliere l’ottava vittoria consecutiva grazie al successo 119-110 sui Cleveland Cavaliers.

Gli Wizards hanno così eguagliato il loro record di W di seguito, ottenuto nel 2001 quando c’era Michael Jordan a guidare la squadra.

Wizards win their eighth straight game 🔥 DC is on a roll (via @NBAHistory) pic.twitter.com/gC90N0Hfec — Bleacher Report (@BleacherReport) April 26, 2021

Fra poche ore (all’una in Italia) avranno la possibilità di riscrivere la loro storia nella gara contro i San Antonio Spurs. Nel frattempo Washington si gode il decimo posto nella Eastern Conference, l’ultimo valido per l’accesso al play-in. Niente male per una franchigia che aveva iniziato malissimo ma si è risollevata sulle ali di Bradley Beal e Russell Westbrook.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.