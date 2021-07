Gli Washington Wizards sono gli unici, in NBA, ancora senza allenatore dopo che i New Orleans Pelicans proprio ieri hanno scelto Willie Green come nuova guida tecnica. Secondo Shams Charania, gli Wizards sarebbero indirizzati verso la nomina di Wes Unseld Jr come proprio nuovo coach.

Wes Unseld Jr è assistente di Mike Malone a Denver dal 2015 e precedentemente era stato negli staff di Orlando, Golden State e anche Washington, dal 2005 al 2011. Il coach è anche figlio di una leggenda degli allora Washington Bullets: Wes Unseld, MVP delle Finals 1978.

Denver Nuggets associate head coach Wes Unseld Jr. is emerging as the leader to be the Washington Wizards’ new head coach, sources tell me and @FredKatz.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 15, 2021