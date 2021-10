Arrivato alla scorsa trade deadline da Chicago, Wendell Carter Jr ha avuto un ottimo impatto sugli Orlando Magic negli ultimi mesi. La franchigia ha pertanto deciso di prolungare il contratto del lungo, in scadenza nell’estate 2022: Carter Jr firmerà un quadriennale da 50 milioni di dollari complessivi.

Orlando Magic center Wendell Carter Jr. has agreed to a four-year, $50 million contract extension — fully guaranteed — with the franchise, VP Basketball Operations Anthony Fields of Vanguard Sports Group told @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 15, 2021