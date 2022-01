I Los Angeles Lakers (19-19) hanno ottenuto una vittoria per 108 a 103 sui Minnesota Timberwolves (16-20) questa notte in NBA alla Crypto.com Arena, anche se hanno dovuto sopportare le 10 palle perse da Russell Westbrook.

Oltre ai 10 errori, Westbrook, che arrivava da quattro triple doppie consecutive, ha chiuso con 20 punti (7 su 16 dal campo), 5 rimbalzi e 3 assist in 33 minuti. La sua difesa non è stata proprio impeccabile e ha sbagliato tutti e cinque i suoi tentativi da tre punti.

Prima di mettere a referto un jumper chiave con And-1 per portare i Lakers avanti di sei con poco meno di cinque minuti da giocare, è stata probabilmente la peggior partita di Westbrook a Los Angeles dalla serata di apertura. Un po’ ci sorprende che Russ non la veda in questo modo.

Westbrook è stato solido nel quarto quarto ed è stato complessivamente più responsabile con la palla in mano nel secondo tempo (sette dei suoi turnover sono arrivati ​​prima dell’intervallo). Successivamente, a Westbrook è stato chiesto cosa fosse cambiato più avanti nel match NBA.

“Non sono d’accordo sull’idea che il match non stava andando per il verso giusto all’inizio. La mia partita non si basa sui tiri o sul giro di palla. Ad esempio, se sbaglio qualche tiro, fa parte del gioco. Mi è permesso sbagliare tiri. Posso farlo. Come qualsiasi altro giocatore, posso farlo. Posso perdere qualche palla, anche io posso permettermelo. Fa tutto parte del gioco”.

