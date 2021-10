Una cattiva notizia per i Chicago Bulls, all’interno del miglior inizio di stagione dal 1996 a questa parte. Come riportato da Shams Charania, Zach LaVine ha riportato una piccola lesione del legamento del pollice sinistro. La cosa buona è che LaVine, essendo la sinistra la mano debole, ha deciso di continuare a giocare nonostante l’infortunio, galvanizzato anche dalla partenza sprint dei Bulls.

Sarebbe solo questione di “sopportazione del dolore” per LaVine, che in queste prime quattro partite ha segnato 25.5 punti di media.

Bulls All-Star Zach LaVine has a small ligament tear in the thumb of his non-shooting hand but intends to play through the injury, sources tell @TheAthletic @Stadium. It’s a matter of pain tolerance and LaVine wants to play as Chicago starts the season 4-0.

