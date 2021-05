Guardando le prestazioni di Zion Williamson nella sua seconda stagione NBA, è sicuro che i New Orleans Pelicans hanno un futuro MVP all’interno della propria franchigia.

Williamson ha inoltre dimostrato di essere diverso rispetto ai suoi coetanei sabato dopo aver segnato 37 punti, catturato 9 rimbalzi e distribuito 8 assist nel successo per 140 a 136 dei Pelicans sui Minnesota Timberwolves. Più sorprendente è il fatto che Zion abbia finito tirando 14 su 17 dal campo, rendendolo solo il secondo giocatore nelle ultime 20 stagioni a fare almeno 35-8-8 con almeno l’80% dal parquet.

L’altro giocatore a farlo? Nikola Jokic, superstar dei Denver Nuggets, e tra i favoriti al premio di MVP per la stagione 2020-2021, secondo Stat Muse.

Zion Williamson tonight: 37 PTS

9 REB

8 AST

14-17 FG He joins Nikola Jokic as the only players to drop 35/8/8 on 80% shooting in the last 20 seasons. pic.twitter.com/38OfMlRxrF — StatMuse (@statmuse) May 2, 2021

Sebbene Zion Williamson sia ancora molto acerbo e difficile da confrontare con Joker, il fatto che sia stato in grado di realizzare tale impresa la dice lunga sul suo potenziale, che a oggi a noi sembra davvero infinito, come dicono anche i suoi numeri.

Players to record 10+ games with 30 PPG on 70 FG% in a season since 1983: — Shaquille O’Neal

— Charles Barkley

— Karl Malone

— Kevin McHale

— Zion Williamson pic.twitter.com/LbeXkKputi — StatMuse (@statmuse) May 2, 2021

Per ora, Zion cercherà di mantenere i Pelicans in lizza per i playoff, probabilmente passando attraverso il torneo di play-in. Tuttavia, occhio a questo ragazzo di 20 anni chiamato Zion Williamson perché potrebbe diventare un perenne candidato MVP dell’NBA per i prossimi anni.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.