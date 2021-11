Dopo le immagini di ieri che lo ritraevano apparentemente molto in sovrappeso, sono arrivati nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Zion Williamson. La stella dei New Orleans Pelicans, operatasi al piede in estate, deve ancora fare il proprio esordio stagionale e a quanto pare è ancora lontana dal ritorno in campo. Secondo quanto dichiarato poco fa dal coach di NOLA, Willie Green, Williamson starà fuori almeno ancora 2-3 settimane.

In questi giorni Williamson ha sostenuto degli allenamenti individuali e per ora continuerà su questa linea. La stagione dei Pelicans non è sicuramente iniziata bene, con una sola vittoria in sette gare. Il giocatore sarà rivalutato quindi tra 2-3 settimane, con la speranza che a quel punto potrà partecipare in allenamenti completi con i compagni.

Willie Green says Zion Williamson had his scans done on his foot. He’s cutting, doing some work on the floor.

He still isn’t cleared to do any 5-on-5 work. The plan is for him to get another round of scans in 2-3 weeks that’ll free him up to be a full participant in practice.

