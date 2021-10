Trovano riscontro visivo i rumors di un paio di settimane fa, che parlavano di uno Zion Williamson ingrassato durante la offseason anche a causa dell’operazione che l’ha costretto a stare fermo per diverso tempo. La stella dei New Orleans Pelicans, secondo quanto riportato, avrebbe superato ad un certo punto anche i 136 chilogrammi.

Ieri notte, prima della gara contro i New York Knicks, Williamson, che deve ancora fare il suo esordio stagionale, ha fatto un allenamento individuale che è stato ripreso. Il giocatore dei Pelicans, per il quale si attendono aggiornamenti su un possibile ritorno in campo, è apparso visibilmente sovrappeso. Zion Williamson era già stato presente alle gare di NOLA, ma in borghese. Vederlo con gli indumenti da allenamento, più aderenti, ha reso meglio l’idea di quanto il giocatore si sia ingrossato rispetto al fisico già molto imponente degli anni scorsi.