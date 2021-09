Nel Media Day di oggi, Zion Williamson era presente ed ha rapidamente smentito i rumors che, nei mesi scorsi, lo volevano in rotta con i New Orleans Pelicans. Il vicepresidente di NOLA, David Griffin, ha però rivelato a sorpresa che il giocatore è stato operato nei mesi scorsi per una frattura al piede destro.

Nessuna paura per i Pelicans: secondo Griffin, Zion sarà a disposizione per l’inizio della stagione. Salterà però la preseason che partirà settimana prossima. Nella scorsa stagione, Williamson è stata l’unica nota lieta della franchigia, risultando subito uno dei migliori lunghi NBA con 27.0 punti e 7.2 rimbalzi di media.

