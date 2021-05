Potrebbe essere terminata in anticipo la stagione di Zion Williamson. La stella dei New Orleans Pelicans ha subito una frattura dell’anulare destro e sarà out a tempo indeterminato.

Dato che ai Pelicans mancano solo 6 partite da giocare nella stagione regolare, è anche possibile che Williamson si riveda direttamente il prossimo anno. Una notizia davvero negativa per New Orleans, impegnata nella rincorsa del Play-in in extremis. Attualmente NOLA è sul 30-33, con 1.5 gare di ritardo sui San Antonio Spurs, decimi.

Pelicans star Zion Williamson has a fractured left ring finger and will be sidelined indefinitely, team says. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 7, 2021

Williamson in questa stagione sta mantenendo 27.0 punti e 7.2 rimbalzi di media, finora aveva giocato 61 partite su 63.

