NBA – Zion Williamson sta avendo dei numeri nettamente superiori rispetto al miglior Kareem Abdul-Jabbar e Shaquille O’Neal

Di Zion Williamson si può dire che finora che ha avuto una stagione stellare. Ma se guardi le statistiche, ti stupirai ancora di più. Secondo StatMuse, l’ala dei New Orleans Pelicans ha la percentuale dal campo più alta di sempre in una stagione con chi ha tentato 15 o più conclusioni a partita. Questo dimostra quanto Williamson sia una macchina da canestro. Ed è solo al suo secondo anno, con il primo che quasi non l’ha giocato.

Highest FG% ever in a season on 15+ attempts per game:

62.7 — Zion this season

60.4 — Kareem in 1979-80

60.4 — McHale in 1986-87

60.1 — Shaq in 2004-05 pic.twitter.com/gNT3yZPSHK

— StatMuse (@statmuse) March 27, 2021