NBA – Zion Williamson sta cercando di superare O’Neal in un folle record

Zion Williamson ha avuto un’altra partita dominante contro i Boston Celtics nella vittoria in NBA per 115 a 109 di questa notte. Con la sua ultima impressionante prestazione da 28 punti tirando 11 su 22 dal campo, è arrivato alle calcagna del leggendario Shaquille O’Neal, secondo ESPN Statistics and Information.

Zion Williamson ha disputato la sua 24esima partita consecutiva da 20 punti con il 50% al tiro, 1 in meno rispetto al record di Shaquille O’Neal per la serie più lunga nell’era dei 24 secondi (dal 1954-55).

In 44 partite di questa stagione, le statistiche di Williamson sono state nient’altro che impressionanti, con una media di 26,4 punti, 7.1 rimbalzi e 3.5 assist per gara. Se questi numeri sono già di per sé impressionanti, soprattutto per un giocatore che è solo alla sua seconda stagione in NBA, ciò che è ancora più pazzesco è che Williams sta tirando al 62,4% dal campo.

Naturalmente per l’ala dei Pelicans essere nella stessa frase con O’Neal è un qualcosa di straordinario ma siamo sicuri che Zion Williamson non voglia abbandonare qui la corsa perché può diventare il numero 1 in questa speciale classifica ed entrare così nella storia dell’NBA, andando perciò a superare O’Neal.

