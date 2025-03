NCAA, definite le quattro squadre che si giocheranno il titolo

​Le Final Four del torneo NCAA di basket maschile del 2025 vedranno la partecipazione delle quattro teste di serie numero uno: Auburn Tigers, Duke Blue Devils, Florida Gators e Houston Cougars. Questo evento segna la seconda volta nella storia del torneo, dopo il 2008, in cui tutte e quattro le prime teste di serie raggiungono le semifinali, che si terranno all’Alamodome di San Antonio.

Gli Auburn Tigers, guidati dall’allenatore Bruce Pearl, hanno ottenuto un record stagionale di 32-5. La loro vittoria per 70-64 contro Michigan State ha garantito loro la seconda apparizione alle Final Four nella storia del programma, la prima dal 2019. In quella partita, il giocatore chiave Johni Broome ha segnato 25 punti e raccolto 14 rimbalzi, nonostante un infortunio al braccio durante la gara.

I Duke Blue Devils, sotto la guida dell’allenatore Jon Scheyer, vantano un record di 35-3. Hanno raggiunto la loro 18ª Final Four con una vittoria convincente per 85-65 su Alabama. In quella partita, Cooper Flagg ha segnato 16 punti, contribuendo significativamente al successo della squadra.

I Florida Gators, allenati da Todd Golden, hanno registrato un record stagionale di 34-4. Hanno conquistato il loro posto alle Final Four dopo una rimonta impressionante contro Texas Tech, vincendo 84-79. Questo segna la loro prima apparizione alle semifinali nazionali dal 2014. Walter Clayton Jr. e Thomas Haugh sono stati fondamentali in questa vittoria, con Clayton che ha segnato 21 punti.

Gli Houston Cougars, guidati dall’allenatore Kelvin Sampson, hanno un record di 34-4. Hanno assicurato la loro settima apparizione alle Final Four con una vittoria dominante per 69-50 su Tennessee. La difesa soffocante di Houston ha limitato Tennessee a soli 15 punti nel primo tempo, il punteggio più basso in una Elite Eight dal 1979. L.J. Cryer ha contribuito con 17 punti, mentre Emanuel Sharp, nominato miglior giocatore della regione, ne ha aggiunti 16.

Ogni squadra porta punti di forza unici alle Final Four. Duke è nota per il suo talento offensivo e la profondità del roster, con Cooper Flagg come protagonista. Florida ha dimostrato resilienza e capacità di rimonta, con una combinazione efficace di giocatori esperti e giovani talenti. Houston si distingue per una difesa impenetrabile e un tiro da tre punti consistente. Auburn, con Johni Broome candidato al premio di Giocatore dell’Anno, ha mostrato versatilità e esperienza nel gestire diversi stili di gioco durante il torneo.

Le semifinali si disputeranno quando in Europa sarà la notte fra 5 e il 6 aprile: Florida affronterà Auburn alle 00:10 (ora italiana) e Duke sfiderà Houston alle 02:50 ET. La finale nazionale è prevista nella notte italiana fra il 7 e l’8 Aprile, alle 02:50.