NCAA, la March Madness parte fra le polemiche. Rick Pitino FURIBONDO: “Una truffa”

La March Madness della NCAA si appresta a partire.

Ieri era il Selection Sunday, il giorno in cui vengono annunciate le squadre che competeranno per il titolo nazionale. La March Madness, infatti, è un evento a inviti che non prevede una qualificazione diretta. Le università vengono selezionate stilando un ranking che tiene conto sì di elementi oggettivi ma che finisce per scontentare molti.

Stavolta nel club dei delusi c’è anche Rick Pitino, una delle leggende del collega basketball. Pitino allena St John’s, squadra impegnata nella Big East, una delle conference più competitive. Per chiudere la stagione regolare ha ottenuto sei vittorie di seguito, prima di perdere la semifinale di 5 punti contro UConn, campione NCAA in carica. La crescita delle ultime settimane e il record di 20-13 in stagione non sono bastati per entrare nella March Madness.

The bracket 🙌 pic.twitter.com/X5pG3A8PlI — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 17, 2024

Pitino si è scagliato contro la commissione che ha compiuto le scelte, definendo “un imbroglio” il NET, il tool di valutazione utilizzato come base per la scelta degli atenei. St John’s ha rifiutato di partecipare al NIT (National Invitation Tournament), la competizione dove competono le università che non giocano per il titolo nazionale. Anche Oklahoma e Pittsburgh hanno preso la stessa decisione per protesta, preferendo lavorare in vista della prossima annata.

Oltre a queste proteste formali, negli Stati Uniti è accesissimo il dibattito riguardo le esclusioni eccellenti, fra le quali spiccano anche quelle di Indiana State e Seton Hall. Fa scalpore anche la presenza di tre sole rappresentanti della Big East, con le sole Marquette e Creighton a fare compagnia alla già citata Connecticut. Per quanto riguarda UConn, molti tifosi pensano che il bracket sia eccessivamente sbilanciato in suo favore, vista l’assenza (sulla carta) di avversarie competitive prima della Final Four.

In ogni caso la March Madness inizierà domani con gli spareggi (“First Four”) che spediranno nel tabellone finale le ultime quattro squadre. Da giovedì il via al primo turno per arrivare fino alla finale in programma l’8 Aprile a Phoenix.