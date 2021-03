NCAA March Madness: Illinois e Baylor avanti senza problemi, Florida passa col brivido; cade Ohio State, fuori anche Tennessee e Purdue

Siamo entrati nel vivo della March Madness, il momento clou del college basketball dove le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Dopo il primo giorno di gare, ecco alcuni dei principali risultati:

VIRGINIA TECH – FLORIDA 70-75 OT

Tanti rischi, ma obiettivo raggiunto: Florida (#7) deve avvalersi di un supplementare per avere la meglio contro un’ostica Virginia Tech (#10) al termine di una partita tirata. Gli Hokies aprono al meglio le danze tra le triple per battere la zona avversaria e gli 1v1 feroci in isolamento per un 33-27 nei primi 20 minuti, ma nella ripresa i ragazzi di coach White prendono in mano la partita e la girano a proprio favore. Tuttavia, nel momento cruciale (61-64 con 7” sul cronometro), Duruji sbaglia entrambi i liberi del KO e sul ribaltamento di fronte Alleyne mette la tripla pesantissima che vale il supplementare. In un testa a testa tesissimo, tocca alla potenziale scelta al draft Tre Mann risolvere la contesa con la tripla a 23” dalla fine che lancia i Gators al turno successivo. La truppa di Mike Young esce a testa altissima, nonostante un Nahiem Alleyne da urlo (28 punti) e un positivissimo Tyrece Radford (18 punti). Tra i vincitori, spicca la doppia doppia di un roccioso Colin Castleton (19 punti, 14 rimbalzi, 3 stoppate), le giocate clutch di Tre Mann (14 punti, 3/6 dall’arco) e un risolutivo Scottie Lewis (15 punti uscendo dalla panchina).

#15 ORAL ROBERTS – #2 OHIO STATE 75-72 OT

Salta la prima vera grande del torneo: Ohio State (#2), settima assoluta del ranking NCAA, cede il passo al supplementare contro una Oral Roberts che ha mostrato grande spirito di competizione . Nonostante il gioco più versatile e distribuito di Ohio State, i Golden Eagles mostrano tanta personalità con le triple di Abmas e gli 1v1 dei singoli per il 36-33 che chiude il primo tempo; nonostante ORU tenga il comando, Walker e compagni decidono di non mollare la presa e nel finale riescono a trovare un prezioso +4 di margine. Obanor azzera il divario dalla lunetta (64 pari) e Washington sbaglia per la vittoria: è overtime! L’asse Obanor-Abmas si esalta nel momento clutch della gara, con la truppa di Chris Holtmann che si desta troppo tardi: sull’azione del possibile 75 pari, prima Ahrens e poi Washington sbagliano la tripla e i ragazzi di Paul Mills possono esultare per il passaggio del turno. Kevin Obanor e Max Abmas sono gli MVP della partita: in campo entrambi per tutti i 45′, l’ala nativa di Houston ne mette 30 (5/12 da tre punti) con 11 rimbalzi, mentre il razzente sophomore scrive 29 punti a referto (5/10 da oltre l’arco). Tra le fila dei Buckeyes, non bastano i 23 punti, 14 rimbalzi e 5 assist di EJ Liddell, la doppia doppia di Duane Washington (18 punti+10 rimbalzi) e i 12 punti di CJ Walker uscendo dalla panchina.

#16 HARTFORD – #1 BAYLOR 55-79

Passa senza troppi problemi Baylor, che dall’alto della sua posizione alla n.2 del ranking NCAA, apre il suo percorso ad eliminazione con il piede giusto, superando Hartford in scioltezza: i campioni dell’American East Conference non riescono a contrastare lo strapotere degli avversari, resistendo per i primi 15 minuti, prima di cedere al parziale di 16-1 che mette la gara in discesa per i Bears. Tra i ragazzi di Scott Drew, emergono i 22 punti di MaCio Teague, i 12 punti di Davion Mitchell e la prova all-around di Jared Butler (13 punti, 4 rimbalzi, 9 assist, 5 recuperi nonostante un 5/16 dal campo, di cui 1/8 da fuori); in uscita dalla panchina, ci sono anche i 12 punti di Adam Flager. Per gli Hawks si salvano i senior Austin Williams (19 punti, 7 rimbalzi) e Traci Carter (11 punti, 9 rimbalzi, 6 assist ma 2/12 al tiro).

#13 LIBERTY – #4 OKLAHOMA STATE 60-69

Fatica più del previsto Oklahoma State per avere ragione di una Liberty, che gioca una buona pallacanestro, fluida e ben distribuita. Sono infatti i Flames a prendere il comando e a gestirlo al meglio nel primo tempo, ma nella ripresa il cambio di intensità e ritmo da parte dei Cowboys ribalta il trend della gara e consente loro di arrivare alla sirena finale con il vantaggio in mano (anche se Liberty non perde mai il filo della partita, cedendo il passo solo negli ultimi 2′). In una serata non particolarmente esaltante per la potenziale scelta n.1 del prossimo Draft Cade Cunningham (15 punti ma con 3/14 al tiro, dopo un primo tempo evanescente con 1 punto e 0/5 al tiro), tocca ad Avery Anderson guidare la squadra con 21 punti e 7 rimbalzi, mentre Matthew-Alexander Moncrieffe sfiora la doppia doppia (10 punti e 9 rimbalzi). Dall’altro lato, quattro uomini in doppia cifra con il senior Elijah Cuffee top scorer con 16 punti (e 4 assist).

#13 NORTH TEXAS – #4 PURDUE 78-69 OT

Fuori anche Purdue, che nella sfida all’overtime contro North Texas, resta quasi a secco nel momento cruciale della gara: nonostante siano i Mean Green a comandare i giochi a larghi tratti, la formazione di Matt Painter riesce sempre a ridosso dei due possessi di margine per non perdere il filo del gioco. Infatti, anche dopo il +4 a 90” dalla fine per NT, i Boilmakers insistono e trovano il pareggio con Williams a quota 61; con l’errore di Barnes per la vittoria si va ai supplementari. Qui la luce dell’attacco di Purdue si spegne completamente, mentre le energie e la voglia di vincere dei campioni della Conference USA sono più vive che mai e con un 8-0 di parziale lanciano la volata finale, che costringue la n.20 del ranking ad alzare bandiera bianca. Javion Hamlet è l’MVP della partita con 24 punti, 12 rimbalzi e 5 assist, ben sostenuto dai veterani Thomas Bell (16 punti), Mardrez McBride (16 punti) e James Reese (13 punti). Per Purdue, non basta una super prova del freshman Jaden Ivey (26 punti) e la doppia doppia di Trevion Williams (14 punti, 13 rimbalzi a cui aggiunge anche 5 assist).

Altri risultati:

#16 DREXEL – #1 ILLINOIS 49-78

DREXEL: Bell 12, Butler 10+10 rimbalzi

ILLINOIS: Cockburn 18, Dosunmu 17+11 rimbalzi+6 assist, Frazier 11, Miller 10

#15 COLGATE – #3 ARKANSAS 68-85

COLGATE: Cummings 14, Burns 13, Ferguson 11, Woodard 11

ARKANSAS: Smith 29+13 rimbalzi+5 recuperi, Tate 15, Notae 14, Moody 12, Davis 12

#11 UTAH STATE – #6 TEXAS TECH 53-65

UTAH STATE: Bean 13, Anthony 11, Queta 11+13 rimbalzi+6 assist+7 stoppate

TEXAS TECH: McClung 16, Edwards 12, McCullar 10, Shannon 10

#9 GEORGIA TECH – #8 LOYOLA CHICAGO 60-71

GEORGIA TECH: Usher 15, Devoe 14, Alvarardo 13

LOYOLA CHICAGO: Williamson 21, Norris 16+8 assist, Clemons 12, Krutwig 10

#12 OREGON STATE – #5 TENNESSEE 70-56

OREGON STATE: Silva 16, Lucas 14, Thompson 13+10 rimbalzi+ 6 assist, Reichle 10

TENNESSEE: Johnson 14, Springer 12, Vescovi 11

#11 SYRACUSE – #6 SAN DIEGO STATE 78-62

SYRACUSE: Boeheim 30 (7/10 3p), Girard 12+7 assist, Dolezaj 11

SAN DIEGO STATE: Mitchell 17, Shakel 17

#14 MOREHEAD STATE – #3 WEST VIRGINIA 67-84

MOREHEAD STATE: Cooper 21, Potter 18, Broome 10+9 rimbalzi

WEST VIRGINIA: McBride 30+6 assist, Bridges 15, McNeil 13, Culver 12

#15 CLEVELAND STATE – #2 HOUSTON 56-87

CLEVELAND STATE: Hodge 11

HOUSTON: Grimes 18, Mark 15, Sasser 14, White 12, Gorham 10

#12 WINTHROP – #5 VILLANOVA 63-73

WINTHROP: Burns 12, Arms 10

VILLANOVA: Robinson-Earl 22+11 rimbalzi+6 assist+3 stoppate, Moore 15, Samuels 11, Daniels 10

#9 WISCONSIN – #8 NORTH CAROLINA 85-62

WISCONSIN: Davidson 29, Trice 21

NORTH CAROLINA: Bacot 15, Love 10, Brooks 10+10 rimbalzi

#10 RUTGERS – #7 CLEMSON 56-60

RUTGERS: Young 13, Baker 13, McConnell 13+10 rimbalzi, Harper 10

CLEMSON: Simms 15+13 rimbalzi, Trapp 14, Tyson 10

