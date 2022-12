NCAA, non tirano mai da due per tutta la partita (e vincono)

Storia incredibile che proviene dal mondo NCAA. Protagonista la squadra di Grinnell College che ha vinto la partita di Division III contro Emmaus Bible College senza mai tirare da due.

Grinnell ha riscritto ogni record tentando ben 111 conclusioni da dietro l’arco e mandandone a segno 40. A rimpinguare il bottino quattro liberi per il 124-67 finale.

Shot chart from Grinnell’s game on Thursday pic.twitter.com/K1vEF7FJOL — Grinnell Athletics (@gcpioneers) December 11, 2022

I Pioneers però non sono nuovi a imprese del genere, dato che nel 2012 un loro giocatore (Jack Taylor) mise a segno 138 punti in un singolo incontro, arrivando a quota 109 l’anno successivo. Il tutto è frutto della filosofia di David Arsenault che basa il suo gioco sul tentativo di recuperare il pallone nel più breve tempo possibile e (in caso di insuccesso) nel concedere tiri aperti agli avversari, per togliere loro la palla. In attacco ritmo altissimo, predilezione (per usare un eufemismo) per il tiro da tre punti e conclusioni velocissime, il tutto con l’obiettivo di far crescere a dismisura il numero dei possessi.

Lo stile di gioco di Arsenault, mutuato dalle idee sviluppato negli anni ’80 da Paul Westhead a Lolyola, viene portato avanti dal figlio, David Jr, attuale allenatore di Grinnell College.

Il numero di triple segnate contro Emmaus Bible, però, non è il primo in assoluto nella storia della NCAA. Questo primato (42) appartiene comunque a Grinnell e risale al 2018. Avversaria? Sempre Emmaus, ma quella volta ai Pioneers bastarono 88 tentativi.