Nedovic è convinto che l’addio di Napier farà benissimo alla Stella Rossa

Nemanja Nedovic della Stella Rossa Belgrado ha parlato della partenza di Shabazz Napier, con osservazioni negative da condividere. Confessandosi con Sportal.rs, Nedovic ha parlato della saga che si è sviluppata tra Napier e la Stella Rossa.

“In dieci anni di carriera, non ho mai sperimentato un tale sostegno per un giocatore come è successo a Shabazz qui alla Crvena Zvezda”, ha detto senza mezzi termini Nedovic su Napier. “Non parlo solo del club. Anche noi giocatori lo abbiamo aiutato molto nel suo adattamento alla squadra. Abbiamo sprecato così tante energie per lui che abbiamo trascurato alcuni punti importanti. Ora che se n’è andato, penso che possiamo concentrarci su ciò che ci serve e le cose diventeranno sicuramente più facili per noi”, ha concluso.

La saga Napier-Stella Rossa è stata tumultuosa, con il giocatore che alla fine è tornato all’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano dopo aver litigato con il coach della Crvena Zvezda Ioannis Sfairopoulos. Con la squadra serba, Napier ha registrato una media di 9,8 punti, 1,7 rimbalzi, 2,3 assist e 1,3 rubate.

Stiamo a vedere se riuscirà a tornare il giocatore fortissimo che abbiamo visto con le Scarpette Rosse fino a giugno oppure continuerà la parabola discendente iniziata a Belgrado.

