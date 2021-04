Nel ritorno del back to back tra Bergamo e Torino, dominano i piemontesi

REALE MUTUA BASKET TORINO – WITHU BERGAMO 72-54

(18-13, 19-10, 28-17, 7-14)

Seconda partita in pochi giorni tra Bergamo e Torino, complice il recupero odierno della 2° giornata. Domenica in Lombardia i padroni di casa hanno avuto la meglio su una Torino che, avendo ormai conquistato l’accesso al girone migliore della fase a orologio, non ha più molto da chiedere a questi ultimi match. Al PalaGianniAsti va in scena la replica.

Pinkins sblocca il match al primo possesso giocato ma a mettere subito in ritmo Torino ci pensa Toscano che nella prima azione difensiva prima commette fallo e poi è bravo a subire sfondamento. Bergamo fatica a costruire buoni tiri e per più di quattro minuti si schianta contro la difesa gialloblu, non riuscendo a bucare la retina. Ad aprire le marcature tra i lombardi è Pullazi, che grazie a 5 punti consecutivi accorcia sul 8-5. Easley va a giocare in post basso contro Toscano e ha ragione, portando Bergamo per la prima volta in vantaggio sul 10-11; il vantaggio giallonero però dura poco perché sull’azione successiva Campani risponde con il controsorpasso torinese. Masciadri commette il suo terzo fallo ed è costretto ad uscire prima della fine del primo quarto che si chiude sul 18-13 grazie ai canestri di Alibegovic e Zugno.

L’inizio della seconda frazione è tutto a trazione bergamasca, con i ragazzi di coach Calvani che rientrano fino al -1 prima che Torino si sblocchi grazie ad una tripla di Bushati. Dopo qualche minuto di difficoltà, la difesa della Reale Mutua sale di tono e costringe la Withu all’infrazione di 24”, ma è la tripla di Toscano per il +10 a far decidere coach Calvani per il timeout. Clark segna in contropiede, subisce fallo da Jones ma sbaglia il tiro libero aggiuntivo, mentre sul lato opposto del campo Vecerina va a bersaglio e chiude il primo tempo sul 37-23.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, Toscano mette in scena la specialità della casa: penetrazione di Da Campo, ottimo posizionamento e sfondamento subito. Pullazi e Pinkins vanno a bersaglio portando il punteggio sul 41-26. Bergamo fatica a reggere l’aggressività difensiva torinese e sbaglia molto, regalando alla Reale Mutua i palloni per portarsi sul +21. Coach Calvani chiama timeout e striglia i suoi per evitare l’imbarcata e tentare una rimonta ma Torino non accenna a mollare e allunga sul 52-28. Pinkins segna dai 6.75, Jones risponde con la stessa moneta e Torino indirizza il match sul 62-35 con Bushati. A chiudere la frazione sul 65-40 sono le triple di Pinkins e Vecerina.

Torino sembra accontentarsi del vantaggio accumulato e allenta un po’ la pressione, permettendo alla Withu di accorciare sul 67-53. La tripla di Clark e l’antisportivo fischiato a Vecerina su Alibegovic consentono alla Reale di prendere fiato e di scacciare nuovamente indietro i gialloneri, in modo da trascorrere indenni gli ultimi minuti di partita. I possessi finali servono solo a coach Cavina per allungare le rotazioni schierando in campo anche il giovane Origlia e per chiudere la contesa sul definitivo 72-54.

TABELLINI

Reale Mutua Torino: Clark 16, Alibegovic 8, Pagani 2, Penna, Cappelletti 5, Campani 13, Pinkins 14, Toscano 9, Origlia, Diop ne, Bushati 5. All. Cavina

Withu Bergamo: Da Campo, Bedini, Parravicini ne, Seck 2, Vecerina 9, Jones 11, Masciadri 7, Easley 2, Pullazi 13, Zugno 10. All. Calvani