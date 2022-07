Nello Longobardi tuona: “O giochiamo a Scafati o chiudiamo i battenti!”

Nello Longobardi, patron della Givova Scafati, ha parlato nella conferenza tenuta ieri nella sala stampa del PalaMangano (in diretta anche sulla pagina Facebook ufficiale del club) e svoltasi alla presenza di una larga rappresentanza di amministratori locali, dove si è discusso innanzitutto della procedura di agibilità della struttura di Viale Della Gloria, attualmente non in grado di accogliere le gare interne del sodalizio gialloblù nel campionato di massima serie italiana.

Di seguito le parole schiette e dirette di patron Nello Longobardi:

“Ringrazio il sindaco e gli assessori che oggi ci hanno messo la faccia, dimostrandoci vicinanza. Ho ascoltato tante belle parole e impegni presi verbalmente, ma non ho ascoltato un cronoprogramma dei lavori, senza il quale non andiamo da nessuna parte. Longobardi, Rossano e Givova hanno già investito tantissimo per consentire alla società di essere iscritta al campionato di massima serie. Ma se non si gioca a Scafati, sono disposto a perdere tutto. La struttura da 3500 posti la teniamo, a differenza del 2006, anno in cui la struttura doveva invece essere costruita. Ora abbiamo la capienza, ma manca la documentazione e i lavori di adeguamento necessari. Se ciò non dovesse avvenire, la nostra esperienza terminerà qui. Se non giocheremo a Scafati, chiuderemo definitivamente i battenti”.